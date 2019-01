Tentazione Africa per Claudio Descalzi di Eni

LE INCHIESTE A MILANO E IL RUOLO DELLA MOGLIE

Per Descalzi, d'altronde, l'Africa è un destino e una maledizione. Dopo la condanna con rito abbreviato per i due mediatori, al tribunale di Milano è iniziato il processo principale per la maxi-tangente nigeriana che segue il rinvio a giudizio del dicembre 2017. Assieme a Descalzi e ad altri, rischia la condanna anche il predecessore Paolo Scaroni (che invece è stato assolto a settembre per la vicenda delle presunte tangenti in Algeria). D'altra parte in Africa Descalzi ha costruito la sua carriera: il suo primo incarico in Congo con Eni risale al 1994. Dal 2000 è direttore dell’area Africa, Medio Oriente e Cina, e di fatto è stato il referente per le attività africane fino a quando non è stato chiamato a sostituire Scaroni. Per Descalzi l'Africa è anche un pezzo di famiglia: è cittadina congolese la moglie Marie Madeleine Ingoba. E non si tratta solo di dettagli da cronaca rosa: a ottobre l'Espresso ha rivelato come la donna sarebbe proprietaria di una società offshore alle Mauritius insieme con la figlia del presidente congolese, Denis Sassou Nguesso. Secondo invece carte in mano al tribunale di Milano, ha rivelato il Corriere della sera a dicembre, Marie Madeleine Ingoba sarebbe stata fino al 2014 la proprietaria, tramite una società controllate lussemburghese denominata «Cardon Investments sa», di Petro Service Congo, che dal 2012 al 2017 è stato un fornitore di Eni Congo Sa per navi e logistica, per un controvalore di 105 milioni di dollari. Lei, però, tramite il suo avvocato ha smentito di aver avuto a che fare o di aver sentito parlare della società in questione.