Lo spread pesa sui mutui: tassi in aumento

Lo spread in ascesa pesa sui mutui. L'andamento ad alti livelli del differenziale tra Btp e Bund tedeschi si ripercuote sui tassi d'interesse delle concessioni bancarie per l'acquisto di abitazioni. A dicembre 2018, secondo i dati forniti dall'Abi - scrive Massimo Lapenda dell'Ansa - il tasso che sintetizza l'andamento dei tassi fissi e variabili, è salito all'1,94% (1,91% il mese precedente; 5,72% a fine 2007). Sul totale dei mutui, inoltre, i tre quarti sono a tasso fisso. In particolare, secondo quanto ha sottolineato un rapporto di Intesa Sanpaolo sul mercato immobiliare residenziale, «lo spread elevato si ripercuote sui tassi bancari sia per la perdita di valore del capitale delle banche sia per il maggior costo del funding» degli istituti di credito