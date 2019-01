Asse Volkswagen e Ford per l'elettrico e veicoli commerciali

Volkswagen e Ford uniscono le forze e annunciano un'alleanza globale per i pickup e van, esplorando allo stesso tempo potenziali collaborazioni nelle auto elettriche e autonome e nei servizi di mobilità. All'orizzonte c'è la condivisione di pianali in Europa e di stabilimenti negli Stati Uniti. Nel settore pickup truck quello americano è il mercato più grande al mondo e Ford è leader la famiglia F-Series. A questo proposito Herbert Diess; il presidente per i mercati globali VW, aveva detto al Detroit Free Press che «Volkswagen è un’azienda davvero grande nel mondo ma non così tanto nei veicoli commerciali piccoli. Ecco perché abbiamo deciso di unire le forze su questo. E diventeremo molto, molto competitivi insieme in questo segmento, che consiste in furgoni commerciali piccoli e pickup truck di media cilindrata». Secondo le ultime dichiarazione dall'intesa fra i due colossi automobilistici sembra essere escluso uno scambio azionario. Quando a giugno è arrivata la notizia ufficiale della trattativa le due aziende hanno parlato espressamente di un’alleanza funzionale ad «estendere capacità produttiva, rafforzare la competitività e servire meglio i clienti».

CONFERENZA STAMPA ANNULLATA

Il 15 gennaio era in programma una conferenza con la stampa, a cui avrebbero partecipato per Ford il ceo e presidente Jim Hackett e il presidente per i mercati globali Jim Farley, mentre per VW Herbert Diess e Thomas Sedran, ad dei veicoli commerciali, ma l'evento è stato cancellato. «Non abbiamo abbastanza dettagli per affrontare oltre 500 giornalisti», ha spiegato il portavoce della Ford Mark Truby, «per questo abbiamo preferito annullare».