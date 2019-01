Perché il governo sbaglia ad attaccare la Bce

IL GOVERNO ALL'ATTACCO DELLA BCE

La dimensione del portafoglio non-performing è diversa per ogni banca, l’assunzione fatta dal mercato di una applicazione lineare si è rivelata semplice isteria. Ma se il mercato ha corretto in giornata il suo orientamento, così non ha fatto il governo che, per voce dei due vicepremier, ha gridato all’attacco della Bce: «Ci chiediamo quali siano i reali intenti della Banca centrale e il perché di una decisione che danneggia in modo serio l'Italia». Evocando una diversità di trattamento tra Npl e “titoli tossici” (alludendo all’operatività in derivati che affligge in particolare Deutsche Bank). Seguono annunci di prammatica sul fatto che le banche italiane sono sane, e che «solo a causa del protrarsi della crisi, hanno visto esplodere il problema degli Npl». Il problema diventerebbe un «meccanismo perverso» che genera «svalutazioni nei bilanci delle nostre banche con la necessità di continue richieste di ricapitalizzazione». E si aggiunge, giustamente: «Le regole sulla vigilanza dovrebbero garantire stabilità, non portare tutto il sistema a saltare».

UN PROBLEMA DI SELEZIONE DEL CREDITO

È importante comprendere la corretta consecutio dei problemi e degli eventi, perché la Bce ha soccorso i mercati quando la grande crisi ha colpito duro, ha soccorso l’euro quando la speculazione l’ha messo in discussione e ha soccorso le banche facilitando con svariati interventi straordinari le condizioni di mercato. La condizione di possibile vittima salvata è senza dubbio gratificante e crea dipendenza, evidentemente, perché tutti i soggetti soccorsi dalla Bce si stanno ribellando alla stessa Banca centrale domandando, nelle forme più varie, la prosecuzione indefinita di interventi di sostegno e soccorso, chiedono di dimenticare il carattere temporaneo e straordinario delle agevolazioni concesse e per consolidare le loro argomentazioni sembrano voler cercare costantemente di trovarsi in condizioni d’emergenza. La ragione per cui le banche italiane hanno più Npl delle loro corrispettive estere non è certo la Bce, ma è la selezione del credito: prestano i soldi male e spesso ai soggetti sbagliati (anche se, va riconosciuto, ci sono delle virtuose eccezioni). Considerando che il business bancario è nato in Italia e che tutti hanno quindi imparato dagli italiani, è doppiamente strano.

GLI EFFETTI DELL'ABBASSAMENTO DEI TASSI

I risparmi degli italiani, depositati nelle banche, vengono prestati ai soggetti sbagliati, ma il contribuente italiano corre in soccorso del risparmiatore tutelando i depositi con interventi di salvataggio pubblico. Si salvano le banche, i risparmiatori, le apparenze, i lavoratori e senza dubbio si salvano i manager. La situazione è aggravata da quello che la Bce ha dovuto fare nei suoi vari interventi di soccorso: portare a zero la curva dei tassi e appiattirla il più possibile sulle varie scadenze. La continua discesa dei tassi ha portato un continuo miglioramento delle condizioni economiche per l’economia reale e il rilancio dei mercati finanziari, ma è una condizione decisamente ostile per l’attività bancaria, che normalmente raccoglie denaro pagando tassi a breve e lo presta incassando tassi a lungo. Prova ne è che l’indice eurostoxx (le azioni europee) generalista segna +100% negli ultimi 10 anni, mentre l’indice eurostoxx relativo alle banche assomma un eloquente -5%.