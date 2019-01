Inflazione, quanto sono cresciuti i prezzi al consumo nel 2018

Nel 2018 l'inflazione ha espresso un dato in linea col livello del 2017 ma il caro prezzi pesa maggiormente sulle famiglie meno abbienti. È quanto emerso da un'analisi dell'Istat che, confermando le stime preliminari, ha spiegato come nell'anno appena chiuso i prezzi al consumo hanno fatto segnare una crescita dell'1,2%, replicando la dinamica annua del 2017. L'inflazione di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, è stabile a +0,7%.

A DICEMBRE TASSO IN CALO DEL 1,1%

Il tasso di inflazione a dicembre è sceso all'1,1%, in rallentamento rispetto all'1,6% di novembre. Nel mese di dicembre 2018, l'istituto stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, diminuisca dello 0,1% rispetto al mese precedente.

RIVISTE AL RIBASSO LE STIME SUI PREZZI DEL CARRELLO

L'Istat ha rivisto al ribasso le stime sull'andamento dei prezzi del cosiddetto carrello della spesa. Per i prodotti di largo consumo, la crescita dei prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona da +0,9% di novembre si porta a +0,7% (la stima preliminare era +0,8%). Nell'intero anno i rincari medi di questi acquisti sono dell'1,2%, in linea con il tasso di inflazione generale del 2018 e in frenata rispetto al +1,5% del 2017.

COLPITE MAGGIORMENTE LE FAMIGLIE PIÙ POVERE

I rincari dei prezzi hanno colpito soprattutto le famiglie meno abbienti nel 2018, secondo l'analisi sull'indice Ipca. Nella media dell'anno, per il 20% delle famiglie con la minore capacità di spesa, l'inflazione ha segnato un'accelerazione rispetto ai valori del 2017 fino all'1,5% (era +1,4% l'anno precedente), mentre quella relativa al 20% delle famiglie più abbienti è scesa a +1,1% dall'1,3%. Si è ampliata così di 3 decimi di punto percentuale il differenziale inflazionistico tra i due gruppi.

UNIONE CONSUMATORI: DAL 2007 PERSO IL 37,1% DEL FATTURATO

L'Unione nazionale consumatori ha bocciato come «negativi» i dati Istat sul fatturato e gli ordinativi dell'industria a novembre 2018 e parla di «recessione ormai dietro l'angolo». Secondo uno studio dell'associazione, se si confrontano i dati dei premi 11 mesi del 2018 con quelli medio pre-crisi del 2007, il fatturato totale è sceso del 37,1% e quello interno è crollato del 43,6%. Gli ordinativi totali sono calati in 11 anni del 31,6% e quelli interni del 40,6%. «Il campanello d'allarme suona per il mercato interno: rispetto ad un anno fa, il fatturato scende dello 0,4% e gli ordinativi precipitano del 4,4%», ha affermato il presidente dell'Unc, Massimiliano Dona, commentando i dati di novembre. «Per tornare ai valori pre-crisi serviranno secoli, visto che il Paese peggiora invece di migliorare», ha concluso Dona.