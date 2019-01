Perché l'Antitrust ha bocciato il decreto sugli Ncc

La regolamentazione da parte del governo dei servizi di Ncc (noleggio con conducente) continua a far discutere. Secondo l'Antitrust infatti, l'ultima a criticare la misura, le modifiche introdotte dal decreto sul settore degli autoservizi pubblici non di linea «non sembrano andare del tutto nella direzione auspicata». In audizione in commissione Trasporti della Camera la presidente facente funzioni dell'Autorità garante della concorrenza, Gabriella Muscolo, ha spiegato che «il mantenimento dei vincoli delle modalità di prenotazione dei servizi e le restrizioni territoriali dei servizi Ncc se uniti all'inutilizzabilità di fatto delle piattaforme tecnologiche e alla moratoria nel rilascio di nuove autorizzazioni può rendere sempre più difficile l'incontro di domanda e offerta e potrebbe avere l'effetto di reprimere il benessere dei consumatori finali con meno servizi e prezzi più elevati».

UNA RIFORMA CHE «NON AIUTA I CONSUMATORI»

In questo quadro, l'Autorità «auspica una riforma organica del settore» che dia «pieno soddisfacimento alle emergenti nuove esigenze dei consumatori, dando loro la possibilità di beneficiare a pieno delle innovazioni tecnologiche e dei mutamenti dei servizi», ha continuato Muscolo aggiungendo che il modo migliore per affrontare questo fenomeno «è una regolazione che risponda ai principi di interessi contrapposti e proporzionalità».

L'AUTORITÀ PER L'ELIMINAZIONE DELLE RESTRIZIONI AGLI NCC

Quindi l'Antitrust ha ribadito il proprio favore a un disegno di riforma complessiva della normativa sottolineando «la necessità di procedere, in sede di conversione del decreto, a modificare quelle parti idonee a mantenere o addirittura a rafforzare ingiustificate restrizioni concorrenziali nel settore della mobilità non di linea». In particolare, l'Autorità ha suggerito di: «Eliminare ogni limitazione alle modalità di prenotazione del servizio di Ncc; abrogare le norme della legge n. 21/92 che di fatto determinano restrizioni territoriali all'operatività delle imprese Ncc; abrogare la norma che introduce una moratoria al rilascio di nuove autorizzazione Ncc sino alla realizzazione del registro nazionale». Il presidente dell'Art (l'Autorità di regolazione dei trasporti) ha poi aggiunto di ritenere preferibile la soppressione per interno «dell'obbligo del rientro in rimessa per ogni singolo servizio al fine di superare ingiustificati vincoli all'attività, che generano intuibili inefficienze sul piano economico, ma anche esternalità negative, ad esempio di tipo ambientale». Una norma quest'ultima molto contestata dalla categoria.