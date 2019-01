La bomba che può esplodere dalla miccia delle sofferenze bancarie

Con il comparto crollato in Borsa del 2%, Matteo Salvini ha mantenuto il suo solito approccio cauto: «Il nuovo attacco della vigilanza della Banca centrale europea al sistema bancario italiano e a Monte dei Paschi di Siena dimostra ancora una volta che l’Unione bancaria, voluta dall'Unione europea e votata dal Partito democratico, non solo non ha reso più stabile il nostro sistema finanziario, ma causa instabilità, colpendo i risparmi dei cittadini e un sistema bancario come quello italiano che aveva retto meglio di tutti alla grande crisi finanziaria del 2008». Parole dalle quali, indirettamente e senza citarlo, ha preso le distanze il ministro dell'Economia Giovanni Tria al termine della sua visita a Mosca, anche soffermandosi sulla pietra dello scandalo, cioè la richiesta della Bce di ridurre entro i prossimi sette anni le sofferenze bancarie. «L'andamento dei Non performing loan (Npl, cioè crediti deteriorati, ndr)», ha spiegato il titolare di via XX settembre, «va bene, si stanno riducendo costantemente secondo gli impegni e i programmi europei. Questo è certificato e quindi non c'è nessun problema».

RISORSE PARI A 15 MILIARDI DI EURO PER "RIPULIRSI"

A ben guardare, la vigilanza bancaria europea da poco finita nella mani dell'italiano Andrea Enria ha soltanto confermato le sue indicazioni sui prestiti non esigibili e incagliati, conosciute dal mercato già dall'estate 2018. Mediobanca ha calcolato che i nostri istituti, per "ripulirsi", rischiano di dover destinare risorse in questa direzione pari a 15 miliardi di euro. Ma i tempi di rientro sono più sostenibili di quanto appare, anche perché l’Addendum riguarda i flussi generati dal primo aprile 2018 e nei prossimi due anni è garantita una moratoria. Se a questo si aggiunge che - come rilevato dall'Associazione bancaria italiana (Abi) - la quantità degli Npl è tornata a un livello accettabile, cioè a 31 miliardi di euro contro lo stock del valore di oltre 340 miliardi del 2015, si comprende la sorpresa al ministero dell'Economia per la chiusura dell'ultima seduta di Borsa. I problemi, fanno intendere in via XX settembre, non mancano, ma vanno cercati altrove.