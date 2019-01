Tria ha escluso la nazionalizzazione di Carige

Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, in audizione alla Camera dei deputati, ha escluso la nazionalizzazione di banca Carige. «Il governo auspica una soluzione privata della crisi, che consenta il superamento in via definitiva delle attuali difficoltà», ha detto il titolare del Mef. La ricapitalizzazione precauzionale «è temporanea e l'accostamento alla nazionalizzazione appare improprio». Carige ha chiesto la garanzia dello Stato «su obbligazioni di nuova emissione», e tale richiesta dopo la «valutazione positiva comunicata dalla Bce» sulla solvibilità dell'istituto «è stata notificata» alla Commissione europea. Adesso quindi l'esecutivo «attende fiducioso di ricevere presto la relativa decisione».