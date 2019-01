L'Italia è l'unico Paese dell'eurozona con l'occupazione in calo

Nell'eurozona è invece continuato a migliorare, a 67,4% (+0,2 punti), con picchi di 0,5 punti o più in Belgio, Lettonia, Paesi Bassi, Repubblica slovacca e Lituania. Confermata dall'Ocse dopo la nota Flash dell'Istat del 12 dicembre, la contrazione del numero di occupati nel terzo trimestre 2018 segna un'inedita inversione di tendenza per l'Italia: è dal 2015 che non si registrava una flessione. A dicembre, anche l'Istat segnalava un andamento negativo del mercato del lavoro, con una contrazione dello 0,2% nel terzo trimestre e un taglio di 52 mila unità. A calare è soprattutto il lavoro stabile, quello a tempo indeterminato. Dati Ocse negativi anche per i giovani. Nel terzo trimestre, il tasso di occupazione della fascia 15-24 anni è sceso al 17,3%, il piu' basso di tutti dopo la Grecia (14%).

CONTINUA A PEGGIORARE L'OCCUPAZIONE GIOVANILE

Nel nostro Paese, l'occupazione giovanile non ha smesso di peggiorare lungo tutto il corso del 2018: dal 17,8 del primo trimestre, al 17,6 del secondo al 17,3 del terzo. Migliora invece l'occupazione degli anziani (55-64 anni): dal 53,4 del primo trimestre, al 53,8 del secondo, al 53,9 del terzo trimestre. Fuori dalla zona euro, l'occupazione aumenta (fino a 0,3 punti percentuali) in Canada, Giappone, Turchia e Stati Uniti. In Messico, l'indicatore è rimasto stabile, mentre è sceso, tra l'altro, in Danimarca e Regno Unito (-0,2%). Nell'insieme della zona Ocse il dato è migliorato di 0,1 punti, a 68,4%.