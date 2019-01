C'è poco lavoro per le fabbriche Fca di Mirafiori e Grugliasco

L'INCOGNITA ECOBONUS NEL POLO TORINESE

La nuova riduzione di volumi prodotti e quindi ore lavorate arriva a pochi giorni dall'annuncio dell'amministratore delegato Michael Manley dell'intenzione del gruppo di rivedere il piano per l'Italia da cinque miliardi a causa dell'ecotassa decisa dal governo. L'unico nuovo modello annunciato per il polo torinese, ad ogni modo, è la 500 elettrica. Ma è anche vero che tutti i modelli prodotti attualmente a Mirafiori e Grugliasco - o comunque alcune versioni di queste - saranno colpiti dall'ecotassa. L'ecotassa, ad ogni modo, si applica solo all'Italia: una nota non scontata da fare visto che, in teoria, i modelli sono pensati per "sfondare" nel resto d'Europa, ma anche negli Usa e sui nuovi mercati asiatici. L'ecotassa, insomma, penalizza solo una minima parte delle vendite potenziali.

LEGGI ANCHE: Quanto pesano l'automotive ed Fca in Italia

NEL 2018 FCA HA SUBITO IL SORPASSO DI BMW IN EUROPA

Per quanto riguarda i dati delle immatricolazioni del 2018 in Europa, sottolinea il blog economico Enordovest, nell'ultimo anno il Lingotto ha subito il sorpasso da parte di Bmw. «In particolare - viene spiegato -, le nuove immatricolazioni di Fca sono risultate 1.021.311, inferiori a 1.045.074 del 2017, nonostante il boom della Jeep, che ha venduto 168.674 vetture, il 55,6% in più rispetto all'anno precedente. Unica marca del gruppo con un saldo positivo, la Jeep ha conquistato l'1,1% del mercato continentale, che è stato di 15.624.486 nuove immatricolazioni, 3.931 in meno. Nonostante il contributo della Jeep, la quota europea di Fca è scesa dal 6,7 al 6,5%, sancendo così il sorpasso da parte del gruppo Bmw (6,6%), anche se le sue immatricolazioni sono calate dell'1% a 1.033.211».