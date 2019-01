Cosa dicono i dati Inps sulle pensioni 2018

IMPORTO MEDIO DA 989 A 1103 EURO

A fronte del crollo del numero degli assegni, è invece aumentato l'importo medio delle pensioni liquidate dall'Inps: nel 2018, grazie soprattutto all'aumento dei requisiti per l'accesso alla vecchiaia delle donne e agli assegni sociali che ha ridotto il peso di questi trattamenti, l'importo medio delle pensioni decorrenti nell'anno è arrivato a 1.103 euro dai 989 del 2017. In particolare è salito da 641 a 788 l'importo degli assegni di vecchiaia, da 1963 a 2.019 l'assegno medio per le anticipate, da 749 a 756 quello per le invalidità e da 650 a 675 quello ai superstiti. L'assegno più alto in media è quello per le pensioni anticipate ai dipendenti salito a 2.283 euro ma la crescita più consistente si è avuta per quelli di vecchiaia. L'aumento per la vecchiaia è legato soprattutto alla crescita degli anni medi di contributi.