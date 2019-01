Chi era il fondatore di Vanguard John Bogle

Se dovessimo stilare una lista di coloro che hanno contribuito ad abbassare i "prezzi" per i clienti finali di questi prodotti finanziari, Bogle è senza dubbio il primo e la sua campagna per ridurre le commissioni di investimento dagli Anni 70 a oggi lo ha allineato a personalità come Henry Ford, dell'omonima casa automobilistica, a Sam Walton di Walmart, la più grande catena di supermercati al mondo, e Michael Dell di Dell, il primo produttore di pc a non utilizzare una rete di rivenditori, uomini che hanno costruito giganti vendendo direttamente ai consumatori al prezzo minimo. «Ha avuto un impatto non solo sull'intera industria degli investimenti, ma, cosa più importante, anche su come gli americani risparmiano per il loro futuro e per i loro figli» ha affermato Tim Bucley, che guida ora Vanguard, il colosso fondato da Bogle nel 1974.