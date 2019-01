Come funziona la quota 100 delle pensioni

CHI PUÒ ANDARE IN PENSIONE CON QUOTA 100

Si potrà andare a riposo con 62 anni di età e 38 di contributi con un vantaggio massimo rispetto alle regole attuali di cinque anni (67 anni per la vecchiaia, 43 e tre mesi per la pensione anticipata indipendentemente dall'età). La norma è sperimentale per il 2019-21. Si potrà andare a riposo prima dei 62 anni se si sono maturati 42 anni e 10 mesi di contributi entro il 2018 (41 e 10 per le donne), ma si dovrà attendere la finestra trimestrale. Quindi non è previsto l'incremento di cinque mesi che doveva scattare nel 2019 ma se ne attendono comunque tre. Per i dipendenti pubblici la finestra è semestrale ma la prima uscita possibile sarà ad agosto. Di fatto per loro la quota sarà 101,2 con un minimo di 62 anni e sette mesi di età e 38 anni 7 mesi di contributi per ricevere la pensione.

IL NODO TFS E FONDI DI SOLIDARIETÀ

Il governo assicura una formula per evitare il differimento nel tempo dell'erogazione del Tfs, ovvero il Tfr per i dipendenti pubblici. Il ministro Giulia Bongiorno ha assicurato che sarà immediato per tutti di dipendenti pubblici, dipendenti e non ma non ha chiarito se sarà solo una parte ad essere erogata immediatamente. I fondi di solidarietà bilaterali potranno erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'accesso quota 100 nei successivi tre anni. Quindi si potrà accedere a questo strumento avendo almeno 59 anni di età e andare in pensione a 62 nel 2021.

LA PACE CONTRIBUTIVA: RISCATTO DEI CONTRIBUTI

Sempre in via sperimentale per tre anni chi è interamente nel sistema contributivo (e non ha quindi versamenti prima del 1996) potrà riscattare fino a cinque anni di contributi purché per periodi per i quali non fosse prevista contribuzione obbligatoria (quindi buchi contributivi o periodi di congedo facoltativo, aspettative ma anche università).

PROROGATI APE SOCIALE E OPZIONE DONNA

Sarà possibile andare in pensione con queste due misure anche nel 2019. Per opzione donna bisogna essere nate entro il 1960 (1959 le autonome) ed avere almeno 35 anni di contributi. E' prevista la decorrenza di un anno.