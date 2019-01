Prontuario della crisi: le cinque mosse salva-reputazione

LE CINQUE REGOLE AUREE PER COMUNICARE LA CRISI

Non esistono purtroppo ricette predefinite e ogni situazione richiede un approccio ad hoc, come è emerso nei giorni scorsi nel master in Crisis Communication Management organizzato dalla Business School della Luiss, a cui hanno partecipato esperti e testimonial di varia provenienza. Tuttavia, proviamo qui a delineare le cinque linee guida da seguire quando si presenta una situazione di crisi.

1) AGIRE CON TEMPESTIVITÀ – Il fattore tempo è croce e delizia di ogni comunicatore. Quante volte si ingaggia un duro braccio di ferro con i legali che ritengono che una sola parola possa compromettere futuri giudiziari. Eppure, è chiaro che la morte reputazionale oggi non può essere scambiata con la salvezza giudiziaria futura. Bisogna rispondere in modo rapido, poiché ritardo e passività non sono contemplate nell’era dei social. Ci vuole reattività non solo nella risposta all’evento, ma soprattutto nella pianificazione delle azioni: se non già previsto, deve essere subito concordato un piano di gestione di crisi che sia operativo ed applicabile nel minor tempo possibile così da prevenire, in primo luogo, ulteriori danni di tipo economico e reputazionale, e in secondo, di mostrare come l’azienda sia in grado di gestire la situazione adottando contromisure concrete.

2) IDENTIFICARE LA SPOKE PERSON – Al verificarsi di una crisi, sia essa generata da un fattore interno o esterno all’organizzazione, l’azienda ha il dovere di rispondere e di definire la sua posizione in merito a quanto accaduto. Rispondere in maniera puntale ai propri stakeholder è uno dei fattori principali nella gestione delle prime ore della crisi. E sarà proprio la persona che risponderà in nome dell’azienda in quel frangente a diventare il riferimento per i giornalisti, per la comunità e per ogni portatore di interesse durante le settimane successive. Per questo motivo è fondamentale che veicoli i messaggi strategici per l’azienda, che usi un linguaggio consono alle circostanze e che sia in grado di rispondere ad attacchi e domande scomode con professionalità e diplomazia. È consigliabile proteggere le prime linee aziendali dal carattere fumantino o che non siano troppo a loro agio davanti alle telecamere e preferire invece il responsabile della comunicazione o un esperto che sia capace di dare risposte precise. Un volto fresco, giovane e spigliato è preferibile. Categoricamente vietato il linguaggio “legalese” o l’esasperato tecnicismo.