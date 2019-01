Sulle banche Salvini ha detto alla Bce che «s'attacca»

Lega e M5s alzano i toni contro la Bce e la Vigilanza, "colpevole" di aver chiesto a Mps e agli altri istituti di credito di coprire entro sei anni i crediti deteriorati. La richiesta arriva in un momento in cui i due partner di governo hanno idee differenti su come gestire il dossier: la Lega più propensa ad accelerare su Mps dopo il salvataggio Carige (per altro ancora in alto mare), i Cinque stelle che temono contraccolpi in campagna elettorale per le europee. Ai giornalisti che lo interrogavano dopo la conferenza stampa di presentazione del decreto su quota 100 e reddito di cittadinanza, il vicepremier ha risposto così su Bce ed Npl: «S'attacca, come si dice a Oxford...». Più tardi, ha rincarato la dose Luigi Di Maio: «Il punto di contrasto non è tra noi e la Lega ma con parte della Bce: i francesi si devono dare una calmata nei confronti dell'Italia, perché è l'ennesima volta che provano a sabotare l'economia italiana con questi giochetti». Il riferimento pare essere alla presidente del Consiglio di vigilanza, la francese Danièle Nouy, che però adesso ha lasciato il posto all'italiano Enria.

LA SETTIMANA DEGLI ATTACCHI A FRANCOFORTE

E quindi, di fatto, siamo di fronte a un attacco a Francoforte a tutto tondo, dunque, che tocca non solo la banca genovese, ma anche il Montepaschi su cui il ministro dell'Interno e vicepremier ostenta compattezza con i Cinque Stelle («sono sicuro che tutti sono a favore alla tutela dei risparmiatori»): «L'obiettivo è tutelare i risparmiatori, cosa che non ha fatto il governo passato, con la certezza che le istituzioni Ue e la Bce ci permettano di farlo senza dettare legge in casa nostra». Parole - pronunciate a quattro mesi dalle elezioni europee - che dopo quelle di due giorni fa sull'«atteggiamento prevaricatore» della Bce, alzano a livelli di guardia la tensione sia con la Vigilanza ora guidata dall'italiano Andrea Enria, sia la Bce cui la Vigilanza fa capo, presieduta da Mario Draghi.