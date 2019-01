Indici di Borsa e spread del 18 gennaio 2019

C'è attesa per capire come la Borsa di Milano abbia intenzione di reagire al varo delle misure bandiera del governo, reddito di cittadinanza e quota 100, nella prima seduta utile, quella del 18 gennaio. Nella giornata che verrà ricordata per il definitivo via libera del Consiglio dei ministri al "decretone", Piazza Affari ha chiuso in lieve calo una seduta piuttosto interlocutoria (Ftse Mib -0,04% a 19.470 punti), caratterizzata da scambi sottili per 1,6 miliardi di euro di controvalore, mantenendosi però in testa alle altre piazze europee. Sempre il 17 gennaio, lo spread tra Btp decennale e Bund ha chiuso stabile a 252 punti base dai 253 del giorno precedente. Il rendimento è stato pari al 2,76%.