Carige batte cassa con le garanzie dello Stato

Banca Carige si pepara a battere cassa tornando a chiedere soldi sul mercato ma questa volta con l'ombrello della garanzia statale, come prevede il decreto salva-banche approvato a inizio gennaio. In una nota la banca genovese annuncia di aver chiesto la garanzia pubblica «per due emissioni obbligazionarie per un importo complessivo di due miliardi di euro con durata rispettivamente di 12 e 18 mesi» e che tale emissioni «saranno effettuate una volta completati gli adempimenti tecnici». La banca, inoltre, «si riserva la facoltà di richiedere l'attivazione della ulteriore garanzia di 1 miliardo di euro, nell'ambito del massimale previsto dal suddetto decreto».

VIA LIBERA DALLA COMMISSIONE EUROPEA AL DECRETO ITALIANO

L'istituto di credito non ha perso tempo: il via libera della Commissione Ue è arrivato solo poche ore prima: secondo l'organismo europeo, il piano italiano non è catalogabile come aiuto di Stato. «La valutazione della Commissione Ue ha dimostrato che la misura è mirata, proporzionata e limitata nel tempo e nell'ampiezza», scrive Bruxelles. La Commissione conclude quindi che «questo sostegno alla liquidità è in linea con la comunicazione bancaria del 2013».