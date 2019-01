Cinque consigli alle imprese per resistere alla stretta del credito

FARE CREDITO INTERESSA SEMPRE MENO ALLE BANCHE

L’intermediazione classica del credito è passata di moda, diciamo la verità, da quando molte banche hanno calcolato che i costi del rischio e della pesante infrastruttura portano in perdita gran parte dei prestiti alle piccole imprese. Altri fattori ‘bancari’ alimentano il de-risking: i nuovi principi di calcolo delle perdite potenziali sui crediti (IFRS9) e la fine della lunga stagione di ‘saldi’ di liquidità offerta dalla Bce e adottata soprattutto da banche italiane e spagnole. Oltre 250 miliardi di prestiti Bce a cinque anni e tasso zero (le operazioni TLTRO) dovranno essere rimborsati dal 2020 e non saranno, a quanto sembra, rinnovati, togliendo altra benzina all’erogazione di credito a medio termine. Per dimostrarlo si guardi all’indizio statistico: aumento netto dei prestiti da uno a cinque anni di 3 miliardi nell’ultimo anno, riduzione di quelli a breve usati per finanziare fatture e magazzini, scesi di ben 25 miliardi nello stesso periodo.

UN QUADRO PREOCCUPANTE

Se le imprese sono entrate nel 2019 con serie incertezze sul futuro, registrate dall’Istat nel calo dell’indice di fiducia, la perdita del supporto del credito bancario peggiora il quadro. Le banche, oggi percepite fragili, meno affidabili, distratte da problemi che hanno devastato capitale, azionisti e bilanci non sono più quella sponda sicura su cui contare in caso di crisi di liquidità. Per questo lo snodo cruciale da ripensare è la relazione tra dimensione delle imprese, liquidità e credito. Tre fattori che interagiscono in negativo per le caratteristiche strutturali del sistema economico italiano in cui opera un 98% di piccole imprese. La liquidità deriva principalmente dal circuito di pagamenti che in Italia è lungo e penalizzante per i piccoli. Termini di pagamento di oltre 90 giorni imposti dalle grandi imprese alle rispettive filiere di piccoli fornitori e terzisti sono la norma italiana (non così in Germania o Francia).