La sfida del digitale, un accordo tra Intesa Sanpaolo e FIPE

Un accordo in favore delle 100 mila aziende che operano nel settore della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo quello firmato oggi tra Intesa Sanpaolo e FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi). Obiettivo: fornire alle aziende associate strumenti e servizi digitali su misura per l’operatività quotidiana come i pagamenti digitali e la fatturazione elettronica e i finanziamenti per accrescere la qualità dei servizi e la capacità di competere. Tutte prestazioni essenziali nella società del business 3.0.

LE MISURE PREVISTE DALL' ACCORDO

Azzeramento delle commissioni in carico agli esercenti per tutte le transazioni POS di importo inferiore ai 15 euro, questa una delle misure messe in campo dall’accordo tra Intesa Sanpaolo e FIPE per favorire i pagamenti digitali, anche di piccolo importo. E poi, sul fronte dei finanziamenti, un’offerta esclusiva a sostegno dei programmi di investimento con condizioni dedicate e modalità innovative di accesso al credito a cui si associa la proroga della scadenza del finanziamento riservato ai creditori di QUI!Group, ancora in difficoltà in seguito al fallimento della società.

Per i nuovi clienti Intesa Sanpaolo, associati FIPE, anche il pacchetto Best Premium, che comprende un conto corrente con operazioni illimitate e la possibilità di poter includere ulteriori prodotti e servizi a condizioni vantaggiose.

Prodotti e servizi innovativi al servizio delle piccole e medie imprese del turismo italiano che grazie all’accordo, potranno usufruire inoltre di Digifattura, il servizio di Intesa Sanpaolo per gestire la fatturazione elettronica e di InfoVendite, una piattaforma di marketing intelligence che permette agli esercenti dotati di POS di visualizzare l’andamento delle vendite, di confrontarlo con quello dei competitor e di analizzare i comportamenti d’acquisto della clientela.

Nei prossimi mesi, infine, saranno organizzati nelle principali città del Bel Paese diversi incontri formativi con l’obiettivo di migliorare la cultura finanziaria delle imprese associate e di facilitare la relazione tra aziende e banca.