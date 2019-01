Cosa si nasconde dietro le società di recupero crediti

Il secondo punto di riflessione riguarda i tempi stringenti in cui vanno svalutati totalmente i crediti in sofferenza. La banca deve ammortizzare il rischio, iscrivendo un accantonamento (un costo figurativo iscritto in bilancio per far fronte a spese/perdite incerte) in sette anni per quelli garantiti da ipoteca e addirittura due per tutti gli altri. Dopo questo lasso di tempo, se restano in pancia alle banche, varranno zero. Un’istruzione precisa che invoglia (o spinge) sempre più le banche a cedere i crediti marci e le induce a produrre, masochisticamente, perdite. Un bagno di sangue, un suicidio, visti i tempi medi (sette anni) di recupero giudiziale di una creditoria nel nostro Paese. Le cessioni dei crediti deteriorati, dietro il “misterioso” harakiri, hanno quindi il formale obiettivo di far apparire il sistema bancario più sano presentandolo con una percentuale di “sofferenze” più bassa e contenuta ma nella sostanza possono portarlo al default.

LE ALTERNATIVE PER LE BANCHE

Rimangono solo due alternative per le banche: convincere, appunto attraverso una commissione parlamentare, il nuovo governo a intervenire per rivedere la disciplina prima che sia troppo tardi (ricordate il bail-in?) o continuare a perpetrare il reato di falso in bilancio cercando di tirare la corda il più possibile mantenendo “in bonis” quei crediti che bonis non sono. A meno che dietro quelle società di recupero crediti...