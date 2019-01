Al vertice della Uil con Barbagallo anche Bombardieri e Palombella

Nuovo assetto ai vertici del sindacato Uil. Il consiglio confederale nazionale , riunitosi a Roma, su proposta del segretario generale Carmelo Barbagallo, ha eletto all'unanimità segretario generale aggiunto, Pierpaolo Bombardieri, e nuovo segretario organizzativo, Rocco Palombella (attuale segretario generale Uilm). Bombardieri affiancherà il segretario generale Carmelo Barbagallo, riconfermato a giugno del 2018 e in carica fino a giugno 2022.

BOMBARDIERI: «NOI SEMPRE FUORI DALLA POLITICA»

Pierpaolo Bombardieri è segretario confederale della Uil, con delega all'organizzazione, dal novembre del 2014. È stato segretario generale della Uil di Roma e Lazio e, prima ancora, responsabile del settore Università e ricerca e leader della Uil giovani. Cinquantacinquenne, sposato, con due figli, Bombardieri è uno sportivo appassionato di pesca e basket. «Ringrazio di cuore il nostro segretario - ha detto Bombardieri - per questa proposta e sono onorato di poterlo affiancare in un percorso che ci porterà ad affrontare questioni fondamentali per la vita dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani. L'azione della Uil continuerà a essere squisitamente sindacale, scevra da ogni coinvolgimento politico, e deve tenere conto solo del merito delle questioni».

PALOMBELLA, DALL'ILVA AI VERTICI DEL SINDACATO

Il nuovo segretario organizzativo della Uil, Rocco Palombella, è segretario generale della Uilm dal febbraio 2010 e manterrà contemporaneamente anche questo incarico. Leader della Uilm tarantina nel decennio 2001-2010, Palombella aveva precedentemente lavorato all'Ilva di Taranto a partire dal 1973 ed era anche stato eletto più volte delegato sindacale. Di recente, è stato protagonista della trattativa con il vicepremier Luigi Di Maio per il salvataggio del colosso siderurgico italiano. Sposato, due figli, sessantatreenne, è appassionato di running e ha partecipato ad alcune maratone. «Sono gratificato da questa decisione - ha detto Palombella - che mi attribuisce un'importante responsabilità in una fase così delicata e impegnativa per il nostro Paese. La Uil, coesa, porterà avanti le proprie rivendicazioni per lo sviluppo, la difesa dei diritti e la salvaguardia dei livelli occupazionali».