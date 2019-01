Quanto costerà riscattare la laurea

Il riscatto della laurea avrà un costo - uguale per tutti - di 5.241,30 euro di contributo da pagare per ogni anno di studio. La norma, prevista dal Decretone, stabilisce una modalità di contribuzione ridotta che sarà possibile fino a 45 anni d'età, per coloro che abbiano iniziato a lavorare dopo il 1996 e ricadono quindi per intero nel regime contributivo.

CHI GUADAGNA 40 MILA EURO AVREBBE PAGATO IL 60% IN PIÙ

Lo sconto, secondo quanto ha calcolato la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, è sostanzioso: un lavoratore in regime contributivo che guadagna 40 mila euro avrebbe infatti pagato circa 13.200 euro l'anno, in pratica il 60% in più. È prevista la detraibilità dell’onere del 50% in cinque quote annuali e la rateizzazione fino a 60 rate mensili. In sostanza, si potrà procedere al riscatto con relativa detrazione del 50% dei costi dalle imposte.