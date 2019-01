Trump ha canellato la partecipazione della delegazione Usa a Davos

La Casa Bianca ha ufficializzato la cancellazione della partecipazione di Donald Trump al World Economic Forum di Davos, prevista per la prossima settimana, a causa dello shutdown. Il presidente americano aveva anticipato la decisione già la scorsa settimana su Twitter. Il tycoon sarebbe dovuto arrivare in Svizzera il 22 gennaio. l no alla missione svizzera è stato anche esteso a tutta la delegazione americana. Non prenderanno parte al forum economico anche il segretario di Stato Mike Pompeo e per il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. La conferma è arrivata dalla portavoce presidenziale Sarah Sanders che ha spiegato come sia l'effetto dello shutdown del governo federale.