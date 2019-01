Perché nel 2019 i conti della manovra rischiano di non tornare

CGIA: «MANOVRA CORRETTIVA ANCHE PRIMA DELL'ESTATE»

Ma le stime che continuano ad arrivare da ogni parte sono al di sotto di quelle del governo. Le ultime in ordine di tempo sono quelle della Cgia di Mestre. Secondo l'associazione delle piccole e medie imprese e degli artigiani il Pil dell'Italia dovrebbe crescere dello 0,8% nel 2019. Per questo non è da escludere, infine, che se la crescita del Pil dovesse essere molto meno del +1% stimato dal Governo Conte, quest'ultimo dovrà approvare una manovra correttiva già prima dell'estate». Le stime della Cgia sono basate sui dati Prometeia dell'ottobre 2018 che stimano per il prossimo anno un incremento degli investimenti dell'1,9% e dei consumi delle famiglie dell'1,1%, con un impatto positivo sugli occupati (+0,4%) e sulla disoccupazione (-0,2%). In ogni caso, premette la Cgia, «a seguito del rallentamento dell'economia mondiale, degli effetti ancora molto incerti della Brexit e a causa della cessazione del Quantitative easing avvenuta il 31 dicembre scorso, mai come quest'anno è estremamente difficile prevedere come andrà l'economia italiana». A chiarire la situazione saranno innanzitutto i dati Istat sulla crescita di fine 2018 e di inizio 2019. Ma da qui ai prossimi mesi è ricco il calendario degli appuntamenti con i dati macroeconomici e le decisioni che avranno impatto sui conti pubblici, ci sarà anche la definizione del Def con le nuove stime del governo, le previsioni di privamera dall'Ue al rating in arrivo di Moody's e Fitch. Ecco le date.