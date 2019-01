Come le aziende tedesche primeggiano nel Nord Italia

Indovinate un po', in Italia le aziende con al timone i tedeschi crescono parecchio di più delle italiane. Producono di più e fanno più utili. Il traino della locomotiva d'Europa al made in Italy fa lievitare di anno in anno anche l'interscambio tra l'Italia e la Germania: alla fine del 2017 è stato di circa 121 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 104 miliardi del 2014. L'hub è soprattutto la Lombardia, terra di industrie e di concretezza, che è arrivata a un import-export con i tedeschi pari a quello che Berlino ha con i giapponesi - che sono 13 volte tanto i lombardi -, di circa 40 miliardi di euro l'anno. Anche in Veneto, dove di aziende di tedeschi ce ne sono meno, queste brillano su tutte per fatturato. Grazie soprattutto al comparto auto (Lamborghini e Ducati sono di Volkswagen), le relazioni commerciali con la Germania si stanno intensificando anche nell'Emilia-Romagna.

QUALCHE INCOGNITA SULL'ECONOMIA DELLA GERMANIA

«Filiere non più nazionali» per la Camera di commercio italo-germanica (Ahk), che a Milano ha presentato i risultati della prima ricerca di Intesa Sanpaolo sulle aziende a capitale tedesco in Italia, incrociando i dati pubblici di Eurostat con quelli privati sparsi nelle filiali del gruppo bancario. Sul futuro prossimo dell'Italia c'è l'incognita legata alla brusca frenata, alla fine del 2018, dell'industria automobilistica tedesca, a causa dell'adeguamento ai nuovi parametri contro l’inquinamento dei veicoli, dopo gli scandali sulle emissioni. In vista ci sono poi la guerra commerciale alle auto tedesche di Donald Trump e la Brexit: così l'economia della Germania rallenta. Ma fino a settembre gli indici sull'interscambio e sulle controllate tedesche in Italia restavano in trend positivo, e nel complesso anche per il 2018 si prevede un balzo in avanti dell'import-export.