Le cose da sapere sui Gruppi di acquisto solidale in Italia

LE ALTERNATIVE SI SONO MOLTIPLICATE

La professoressa Forno, che insegna sociologia all'Università di Trento, spiega a Lettera43.it: «L'incremento del consumo responsabile è interessante ed evidente, compresi i dati che riguardano nello specifico i Gas. Occorre tuttavia precisare che quel 10,6% può annoverare anche casi di persone che magari si sono limitate a comprare prodotti da un amico "gasista" nei 12 mesi precedenti il sondaggio, senza diventare per questo membri stabili di un Gas. È comunque una percentuale molto alta». La crisi economica iniziata nel 2008 ha sicuramente avuto un peso nel modificare le abitudini di consumo degli italiani. Ma, prosegue Forno, «i nostri dati indicano che non è stata affrontata al ribasso, piuttosto c'è stata una transizione. Oggi si fa più attenzione, si usano di più canali alternativi come i Gas, ma si pensa di più anche alla sostenibilità. Non c'è solo la ricerca del risparmio, si persegue anche quella di un cambiamento qualitativo che tenga in considerazione l'ambiente e le ricadute sociali». Dai Gas, inoltre, sono nate realtà più strutturate: «Si pensi per esempio a Camilla - Food Coop», il primo supermercato italiano autogestito da chi lo frequenta, aperto a Bologna alla fine del 2018 e promosso da Alchemilla Gas. Una Food Coop, grazie al coinvolgimento diretto dei soci/clienti che mettono a disposizione ore di lavoro nelle operazioni di gestione, stoccaggio e vendita dei prodotti, è in grado di garantire una riduzione dei costi, ma anche di stimolare la crescita del consumo critico. In conclusione, secondo Forno, il punto è che negli ultimi anni «si sono moltiplicate le opportunità di fare acquisti con la medesima filosofia dei Gas, si usa di più il web per entrare in relazione ed è cresciuto l'impegno per migliorare le piattaforme logistiche. Un aspetto molto importante, perché i Gas fanno logistica. Non sono solo ordini e consumo, c'è una parte di logistica molto significativa, che consente di tenere i prezzi bassi».