Il Fmi ha tagliato allo 0,6% le stime di crescita dell'Italia nel 2019

Il Fondo monetario internazionale ha tagliato allo 0,6% le stime di crescita per l'Italia nel 2019, mantenendole allo 0,9% per il 2020. Per l'anno in corso la "sforbiciata" è di 0,4 punti percentuali, in linea con quanto previsto la scorsa settimana anche dalla Banca d'Italia.