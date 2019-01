Indici di Borsa e spread del 22 gennaio 2019

09.15 - EUROPA IN ROSSO

Avvio di seduta negativo per le principali Borse europee. Parigi segna un calo dello 0,55% a 4.841 punti, Francoforte cede lo 0,53% a 11.076 punti e Londra lascia sul campo lo 0,49% a 6.936 punti.

09.12 - LO SPREAD IN RIALZO A 252 PUNTI

Male anche lo spread, che ha aperto in rialzo a 252 punti. Il differenziale Btp-Bund aveva chiuso lunedì a quota 250 punti.

09.01 - APERTURA BORSA DI MILANO IN CALO

Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,59% a 19.523 punti.

08.40 - ASIA IN ROSSO DOPO IL FMI

Indici in rosso per le principali Borse di Asia e Pacifico, prive del sostegno di Wall Street, chiusa nella vigilia, e dopo il taglio delle stime sulla crescita globale del Fondo Monetario Internazionale alla vigilia del vertice di Davos. Tokyo ha ceduto lo 0,47%, Shanghai l'1,18%, Seul lo 0,32% e Sidney lo 0,54%. Stabile Taiwan (+0,05%), negative Hong Kong (-0,97%) e Mumbai (-0,64%), ancora in fase di contrattazioni. In calo i futures sull'Europa e su Wall Street, in attesa di dati macro dal Regno Unito, degli indici Zew tedeschi ed europeo sulla fiducia economica, mentre da Oltreoceano sono previste le vendite di case esistenti. Gli investitori attendono novità sul fronte della trattativa tra Usa e Cina sui dazi, mentre a margine del forum di Davos il ministro dell'Economia di Singapore Heng Swee Keat ha avvertito che un fallimento della trattativa tra Usa e Cina porterebbe "grandissimi problemi". Segno meno a Tokyo per Panasonic (-2,65%) e Sony (-1,55%), penalizzate dal rialzo dello yen sul dollaro.

08.20 - TOKYO CHIUDE IN NEGATIVO

La Borsa di Tokyo termina le contrattazioni in negativo, sulle aspettative di un ridimensionamento della crescita dell'economia globale, come indicato dal Fondo monetario internazionale, mentre il mercato attende maggiori indicazioni dai negoziati per la Brexit e le trattative sul commercio tra Cina e Usa. Il Nikkei cede lo 0,47% a quota 20.622,91, con una perdita di 96 punti. Sul fronte dei cambi lo yen è invariato sul dollaro a 109,40, e a 124,62 sull'euro.