Perché il decreto sicurezza colpisce il lavoro oltre ai migranti

Per Antonio Amantini della Fp-Cgil di Roma e Lazio l'operazione allestita in fretta e furia dal Viminale «ha tutto l’aspetto di un vero e proprio blitz», dalle motivazioni più che nebulose. Il primo Cara a pagare dazio alle politiche securitarie del governo gialloverde, infatti, non è mai stato lambito da vicende giudiziarie, come accaduto, per esempio, per le strutture di Isola Capo Rizzuto, alle prese con i sospetti di infiltrazione da parte dai clan crotonesi, o di Mineo nel Catanese, attorno al quale pare gravitassero prostituzione e caporalato. Anche per questo Cgil, Cisl e Uil hanno annunciato lo stato di agitazione del personale e un presidio sotto il ministero del Lavoro e dello sviluppo economico per giovedì 24 gennaio, a fianco del personale delle coop Auxilium, Siar e azienda Itaca. «Chiediamo al ministro Di Maio l’impegno a una tutela occupazionale», è il messaggio lanciato dai sindacati. «Di questo passo il decreto cancellerà almeno 10 mila posti di lavoro in tutta Italia». Una stima che arriva a 18 mila posti cancellati, secondo i calcoli, pubblicati da Avvenire, della cooperativa InMigrazione, che da anni si occupa dei fenomeni migratori.

QUASI IL 90% DEI LAVORATORI È ITALIANO

Secondo il sindaco di Castelnuovo Riccardo Travaglini, in un colpo solo «saranno spazzati via non soltanto anni di impegno e buon lavoro per un’accoglienza fatta di progetti educativi, inserimento scolastico, corsi ricreativi, iscrizioni alle associazioni sportive del territorio, collaborazioni volontarie e lavori socialmente utili, portata avanti dal Comune insieme alla prefettura di Roma» nel secondo centro italiano per dimensioni. Secondo i dati della cooperativa Auxilium, l’85-90% dei lavoratori impiegati è italiano. Molti di loro sono legati al territorio: 42 persone sono residenti a Castelnuovo di Porto, comune di 8.500 abitanti. Una fetta significativa della quota occupazionale del paese alle porte di Roma. In alcuni casi, al Cara di Castelnuovo di Porto lavoravano delle coppie: due stipendi in un'unica famiglia destinati a sparire di punto in bianco.

ANCHE IL CARA DI BARI A RISCHIO TAGLI

D'altro canto, quello di Castelnuovo potrebbe essere soltanto l'apripista di una serie di questioni sindacali che s'intrecciano all'emergenza migranti, in una sorta di guerra tra poveri dolorosamente innescata dal governo. Chiedono, infatti, di salvare tutti i 126 posti di lavoro senza decurtazioni di orari e di stipendio anche gli operatori del Cara di Bari-Palese. Il 17 dicembre le nuove aziende aggiudicatarie degli appalti per la gestione, la pulizia e la distribuzione dei pasti della struttura sono subrentrate alla cooperativa Auxilium, che per più di 10 anni ha gestito tutte le attività del centro e che tra ora mantiene soltano quelle amministrative. Le nuove società, però, stando ai bandi e ai capitolati, hanno già annunciato un taglio del 50%.