Cosa ha detto Bankitalia sul salvataggio di Carige

Secondo Bankitalia Carige è una banca "solvibile" e la soluzione migliore per uscire dall'attuale crisi è una aggregazione «in tempi contenuti». Mentre la banca genovese si appresta a lanciare i primi bond garantiti dallo Stato, in audizione alle commissioni riunite del Parlamento il vice dg Fabio Panetta schiera la Banca d'Italia tra chi sta pressando il sistema creditizio italiano perché si arrivi a un salvataggio tramite acquisizione. «Una operazione di aggregazione (di Carige ndr) rappresenta la soluzione più adeguata ed efficace per preservare i valori e sfruttare le potenzialità inespresse, salvaguardando sia depositanti sia le famiglie e le imprese finanziate dalla banca» ha spiegato. Il decreto per il salvataggio, ha spiegato poi Panetta, va nella direzione giusta e in effetti è del tutto simile a quello utilizzato a sua volta per Mps. «La malattia è la stessa, le medicine sono le stesse ed è bene che la ricetta sia la stessa».

«L'INTERVENTO DELLO STATO È SOLO UN'EXTREMA RATIO»

Anche per Via Nazionale, così come per il governo, la strada della nazionalizzazione - come fatto per Mps - è considerata un'extrema ratio «cui si può ricorrere solo qualora l'auspicato rafforzamento patrimoniale dell'intermediario non possa essere realizzato altrimenti. Secondo le indicazioni provenienti dal MVU (meccanismo di vigilanza unico, ndr.) la via maestra per Banca Carige resta quella del risanamento mediante il ricorso al mercato e di una soluzione aggregativa». «La scelta di prevedere l'eventualità di una ricapitalizzazione precauzionale della banca risponde all'esigenza di tutelare la stabilità finanziaria in ogni evenienza e di evitare una possibile crisi di fiducia, con ripercussioni negative sul corretto funzionamento del sistema finanziario. Qualora lo strumento dovesse essere effettivamente utilizzato - ha concluso - gli esborsi di risorse pubbliche sarebbero comunque inferiori ai ben più ingenti costi economici e sociali che deriverebbero da fenomeni di instabilità finanziaria».