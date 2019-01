Il destino incerto di Tim tra Borsa e lotte interne

Il sogno di una rete telefonica interamente pubblica si allontana sempre più velocemente. Vincent Bollorè, con il suo 23,8% già pregusta la rivincita in Telecom. E dà quasi per scontato il nuovo ribaltone del cda e l'arrivo di Gabriele Galateri di Genola alla presidenza al posto del poco tollerato Fulvio Conti. Il fondo Eliott (8,8% del capitale) vuole scappare dall'Italia, dare il la allo scorporo della rete accelerando la fusione con Open Fiber. Ma quest'approccio non piace a molti dei 10 consiglieri espressi dall'hedge fund americano. Stanno a guardare dalle parti di Cassa depositi e prestiti: l'ad Fabrizio Palermo ha già comunicato all'esecutivo di non voler salire dal suo 4,99% e attende che francesi e americani finiscano di scannarsi per mettere in piedi il progetto di un'infrastruttura unica nazionale. Che a questo punto potrebbe anche non passare per una vendita dell'asset allo Stato, cioè una nazionalizzazione, che pure è al centro del contratto di governo tra cinque stelle e Lega.

LE SFIDE DI GUBITOSI PER PORTARE LA PACE IN TELECOM

Luigi Gubitosi ha poco meno di un mese per riportare la pace in Telecom. Il 21 febbraio 2019 l'amministratore delegato presenterà il piano triennale per rimettere in piedi l'ex monopolista. E in un colpo solo deve rilanciare l'attività nei servizi, risolvere il nodo della rete, presentare ai mercati una prospettiva credibile per ridurre l'altissimo debito (25,8 miliardi di euro). Mercati dove il titolo Tim inanella record negativi - il 23 gennaio ha aperto toccando un nuovo minimo, 0,433 euro, per poi risalire - soprattutto da quando il manager di origine napoletane ha deciso di annunciare un profit warning, con un calo dell'Ebitda a 8,1 miliardi di euro.

VERSO LE NUOVE NOMINE NEL CDA

Anche perché quasi un mese dopo, il 29 marzo, i francesi di Vivendi andranno in assemblea per ottenere la revoca di cinque amministratori targati Eliott (Fulvio Conti, Alfredo Altavilla, Massimo Ferrari, Dante Roscini e Paola Giannotti de Ponti) per sostituirli con Franco Bernabè, Rob van der Valk, Flavia Mazzarella, Gabriele Galateri di Genola e Francesco Vatalaro. E ci sono buone probabilità che l'operazione riesca, se il fondo attivista o Cdp non faranno shopping di titoli in Borsa. Anche che se questo programma passa per la testa di un mastino come Conti, che avrebbe già fatto capire di non volere fare passi indietro.