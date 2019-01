Indici di Borsa e spread del 24 gennaio 2019

La Borsa di Milano affronta una nuova seduta complicata il 24 gennaio con gli occhi puntati su Tim (qui l'approfondimento) e le banche. L'indice Ftse Mib ha aperto piatto, a +0,09%. Il 23 gennaio Mps è tornata sul mercato delle obbligazioni raccogliendo ordini per 2,2 miliardi, con una cedola annuale del 2%. L'andamento del settore è ovviamente influenzato anche dalla sorte di Carige, che pure è fuori dalle contrattazioni ma le cui vicende impattano anche sugli altri titoli, per il timore di un effetto cascata. Tim, invece, ha chiuso la seduta precedente in progresso dello 0,54% a 0,44 euro, un rimbalzo molto debole e in parte trainato dall'ipotesi di un'intesa per la cessione della rete e la fusione di questa con Open Fiber.

LO SPREAD BTP-BUND A 253

Il differenziale tra il Btp italiano decennale e il bund tedesco riparte da quota 253. Terminata la fiammata pre-accordo sulla legge di manovra, la "febbre" è scesa ma non è completamente pacata, anche a causa di una congiuntura economica sempre più debole che rende estremamente difficile per il governo centrare l'obiettivo di crescita dell'1%.