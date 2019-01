I dati Inps sulle trasformazioni dei contratti a tempo intederminato

BOOM DI TRASFORMAZIONI DEI CONTRATTI A TERMINE IN INDETERMINATI

L'Inps sottolinea che «per le assunzioni in somministrazione e a tempo determinato la fase di crescita si è conclusa ad agosto». Da quel mese (nel quale è entrato in vigore il decreto dignità, ndr) si è registrato un calo continuo che è culminato a novembre con un -19%. Con riferimento allo stesso periodo si conferma il forte incremento delle trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato (+69,3%, +186.000) mentre risultano in contrazione i rapporti di apprendistato confermati alla conclusione del periodo formativo. L'incremento delle trasformazioni da tempo determinato, incentivato anche dalle misure a favore dei giovani previste dalla legge di Bilancio 2018, è largamente collegato al forte incremento dei contratti a tempo determinato osservato nel 2017 e giunti a scadenza nel 2018. La flessione delle conferme dei rapporti di apprendistato è riconducibile alla scadenza nel 2018 del triennio formativo degli apprendisti assunti nel 2015, anno in cui, a causa della concorrenza dell'esonero triennale, per le assunzioni in apprendistato era stata registrata una notevole riduzione rispetto agli anni precedenti. Le cessazioni nel complesso sono state 6.265.000 (+8,8%): crescono fortemente le cessazioni di tutte le tipologie di rapporti a termine a partire dai contratti a tempo determinato (+15%) per arrivare ai contratti intermittenti (+30%), mentre diminuiscono quelle dei rapporti a tempo indeterminato (-3,5%, -52.000). Il saldo tra assunzioni - 6.890.000 (+5%) - a fronte di e cessazioni - 6.265.000 (+8,8%) - è positivo per 625.000 contratti. L'Inps ha anche pubblicato i dati sulle domande di disoccupazione mai così tante dal 2015 e sulle ore di cassa integrazione crollate ai livelli del 2007.