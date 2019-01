Juventus fuori dalla Top 10 dei club con i maggiori ricavi

La squadra che coi risultati sportivi ambisce a salire sul tetto d'Europa arranca ancora in termini di fatturato. È il paradosso della Juventus, che nonostante l'obiettivo di conquistare la Champions league 2018-2019 ha perso posizioni nella classifica dei ricavi come certificato dal report Deloitte Football Money League presentato come ogni anno e giunto alla 22esima edizione. La Juve, che resta comunque la prima italiana in graduatoria, è scivolata fuori dalla Top 10, scavalcata dagli inglesi del Tottenham (che proprio i bianconeri eliminarono agli ottavi della Champions 2017-2018).

NON SI VEDONO ANCORA GLI EFFETTI DELL'OPERAZIONE RONALDO

È la prima volta che la Juventus non compare tra le prime 10 in classifica dal 2011-2012. Il fatturato in effetti è risultato in lieve calo, sotto i 400 milioni di euro (394,9). Hanno pesato gli scarsi risultati in Europa, con l'eliminazione ai quarti di Champions contro il Real (doppia sfida passata alla storia per la rovesciata di Cristiano Ronaldo all'andata a Torino e la sfuriata di Gianluigi Buffon contro l'arbitro al ritorno a Madrid dopo un rigore assegnato all'ultimo minuto). Di certo non si vedono ancora gli effetti dell’operazione Cr7, "l'acquisto del secolo" portato a termine a luglio 2018, destinati a emergere soltanto nella prossima edizione della Money League.