Cosa dicono i dati Inps su disoccupazione e cassa integrazione

CROLLANO LE ORE DI CASSA INTEGRAZIONE

Contemporaneamente nel 2018 le aziende hanno chiesto all'Inps 217,7 milioni di ore di cassa integrazione con un calo del 38% rispetto al 2017. Con il decreto 148/2015 si ricorda che sono cambiate le regole sulla durata massima dell'ammortizzatore. Si tratta del livello più basso dal 2007 (quando furono 184 milioni) mentre nel 2008, anno di inizio della crisi economica furono 228 milioni. A dicembre sono stati chiesti 14 milioni di ore con un calo del 37,6 su novembre e del 29,4%% su dicembre 2017 Il calo più consistente nell'intero anno si è avuto per la cassa in deroga con un calo del 91,7% (a 2,5 milioni nel complesso nel 2018) e per la cassa straordinaria (-44,2% a 119,4 milioni di ore) mentre per la cassa ordinaria il calo annuo è stato dell'8,72% a 95,7 milioni di ore. Se si guarda solo a dicembre il calo è stato consistente soprattutto per le richieste di cassa ordinaria (-36%) mentre per quella straordinaria il calo è stato del 18,26% a 7,6 milioni di ore. La cassa in deroga è ormai residuale con 47.212 ore autorizzate nel mese. Se si guarda all'intero anno il calo delle ore autorizzate è maggiore per gli operai (-40,11%) rispetto a quello che ha riguardato gli impiegati (-31%).