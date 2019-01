Indici di Borsa e spread del 25 gennaio 2019

Il giorno dopo le poco rassicuranti parole di Mario Draghi sui rischi per l'Unione europea derivanti da Brexit e protezionismo, la Borsa di Milano regge e apre in rialzo a +0,55% per continuare in crescita a +0,9%. Avvio di giornata stabile anche per lo spread tra Btp e Bund a 247 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,65%. Il 24 gennaio Piazza Affari si è dimostrata leggermente più solida delle altre Borse europee dopo le indicazioni della Bce: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,85% a 19.564 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,81% a quota 21.516. Previsioni in linea di massima stabili per lo spread, che nell'ultima seduta ha chiuso in calo a 248 punti base. Il tasso sul titolo decennale del Tesoro si è attestato al 2,65%.

I TECNOLOGICI SPINGONO I MERCATI DELL'ASIA

Borse di Asia e Pacifico in rialzo con Tokyo (+0,97%) in evidenza con i tecnologici mentre gli investitori aspettano una serie di trimestrali la prossima settimana. Buon passo anche per Hong Kong (+1,37%) e Seul (+1,52%). Si muovono invece in maniera più cauta Shanghai (+0,39%) e Shenzhen (-0,18%).