L'Europa dice stop ai pagamenti che uccidono le Pmi

Il documento si chiude con l’invito agli Stati membri e alla Commissione a promuovere «un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi [...], ricorda agli Stati membri e alla Commissione che il pagamento rapido costituisce un requisito generale per l'instaurazione di un ambiente imprenditoriale vitale e che, pertanto, dovrebbe essere integrato in tutte le iniziative politiche e legislative riguardanti le imprese», incaricando il presidente di trasmettere il documento agli Stati membri.

IL RIEQUILIBRIO DEI PAGAMENTI NON PUÒ ESSERE RIMANDATO

Non occorre aggiungere altro alle parole scelte dal parlamento europeo per ribadire il peso dei pagamenti sulla salute delle imprese e per capire quanto necessario sia agire. Problema e soluzione. Chiaro che a una parte del sistema industriale questo argomento possa dare fastidio. Proprio la parte che ha esagerato nell’imporre la propria forza, tanto da farsi accusare apertamente dalla Commissione. Il punto è che, in un gioco a somma zero, la forza contrattuale delle grandi corporate aggrava le condizioni di lavoro e di crescita dell’altra parte, quella che ancora oggi in Italia riempie le buste paga di 2/3 dei lavoratori e rifornisce la grande impresa di prodotti e servizi a basso costo. Ritornare al buon senso, a sane pratiche commerciali che impongano termini non superiori a 60 giorni e rispetto delle scadenze significa introdurre semplici modifiche di legge e istituire l’albo dei pagatori corretti per rafforzare il messaggio. Entrambe sono decisioni a costo zero per lo Stato, senza impatto sul deficit di bilancio ma con impatti immediati e molto significativi sui costi finanziari delle Pmi. Che l’Italia sia alla vigilia del nuovo boom economico, quello della profezia di Luigi Di Maio, o della recessione-bis temuta dai centri di ricerca economica, il riequilibrio del circuito dei pagamenti è urgente e non può essere ancora rimandato. Come si dice di questi tempi «rendete virale il messaggio».