Cosa c'è nell'accordo tra Trump e Congresso per stoppare lo shutdown

RIAPERTURA TEMPORANEA, INTANTO I NEGOZIATI SUL MURO

«Il governo riaprirà per tre settimane. Intanto presenteremo immediatamente una nuova proposta per la completa sicurezza dei nostri confini. E la realizzazione del muro, delle barriere, o di come volete chiamarlo, deve essere parte della soluzione», ha detto il presidente americano parlando dalla Casa Bianca. Trump ha quindi spiegato che una commissione bipartisan lavorerà a un pacchetto di norme per rafforzare la sicurezza al confine col Messico: «Ci sono 'muri intelligenti', non invasivi, e tecnologie che si possono utilizzare per proteggere la frontiera attraverso i droni», ha spiegato il presidente americano. «Il governo riaprirà per tre settimane. Intanto presenteremo immediatamente una nuova proposta per la competa sicurezza dei nostri confini. E la realizzazione del muro, delle barriere, o di come volete chiamarlo, deve essere parte della soluzione».