Alla finanza piace il vegetarianesimo

L'IMPATTO DELLE NUOVE ABITUDINI ALIMENTARI SUI CONSUMI

«Abbiamo lanciato un fondo per investire nelle numerose fonti di crescita potenziali che complessivamente riguardano la catena alimentare, supportando al tempo stesso gli sviluppi necessari per una fornitura sostenibile di alimenti in quantità e qualità sufficienti», spiegano a Lettera43.it Stéphane Soussan e Anne Le Borgne, due gestori della società CPR AM e specializzati rispettivamente nell'agricoltura e nelle nuove tendenze dei consumatori. La casa di investimento, controllata da Amundi (il maxi gestore da oltre 1.000 miliardi di euro del gruppo Crédit Agricole), ha di recente creato un fondo ad hoc sulla food for generation per intercettare le opportunità disponibili in questo tema di investimento. «Consideriamo un universo di circa 600 azioni che comprende tutti i settori, dal campo alla tavola, tra i quali l’agricoltura, l'acqua, i prodotti alimentari, le bevande, la distribuzione alimentare retail e i ristoranti. Dopo aver applicato un filtro Esg (che considera aspetti ambientali, sociali e di governance, ndr) costruiamo un portafoglio concentrato di circa 60 azioni», proseguono i due gestori. «Le abitudini alimentari stanno cambiando: una dieta nutriente, pasti frazionati, la ricerca del piacere e di nuove esperienze, le preoccupazioni per la qualità e la trasparenza sono tutti fattori che stanno avendo un impatto crescente sui consumi».

LE CONSEGUENZE DEL CONSUMO ECCESSIVO DI CARNE

Il gruppo francese non è il solo a mostrare una certa sensibilità verso queste tematiche. Anche Decalia Asset Management, boutique ginevrina creata nel 2014 da Alfredo Piacentini, ex co fondatore di Banca Syz & Co., che annovera tra i partner e amministratori anche Rodolfo De Benedetti, figlio dell'ingegner Carlo, ha dedicato l'apertura di una recente newsletter destinata ai suoi clienti proprio al consumo eccessivo di carne, che, oltre a non essere sano (aumento dei casi di diverse malattie cardiache e di tumori), sta riducendo le risorse naturali del Pianeta. La casa d'investimento ricorda, infatti, che per servire un kg di carne occorrono 20 mila litri di acqua, sia per dissetare i bovini sia per coltivare il foraggio, che equivale alla quantità di acqua consumata per farsi una doccia al giorno per un anno, ma anche che occorrono «140 litri per uno solo dei vostri caffè preferiti, 117 litri per un bicchiere di vino e 87 litri per un cespo di lattuga».