Eni ha acquisito il 20% di Adnoc Refining da Abu Dhabi

La visita di Conte ad Abu Dhabi arriva anche sull'onda del successo della candidatura europea ed italiana per la direzione generale dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, con la nomina di Francesco La Camera. La Camera, attuale direttore generale per lo Sviluppo sostenibile al ministero dell’Ambiente, prenderà il posto del keniota Adnan Amin, che ha guidato l’organizzazione dalla sua fondazione nel 2011 fino a oggi. L'operazione Eni-Adnoc attribuisce al cane a sei zampe anche il 20% in una nuova joint venture dedicata alla commercializzazione dei prodotti petroliferi che verrà costituita prossimamente. I termini dell'intera operazione comprendono un corrispettivo cash da parte di Eni pari a circa 3,3 miliardi di dollari, al netto del debito e passibile di aggiustamenti al momento del closing, ammontare che corrisponde a un valore d'impresa pari a circa 3,9 miliardi di dollari.

DESCALZI: «ULTERIORE POTENZIALE DI CRESCITA»

L'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha spiegato: «Questi accordi consolidano la nostra forte partnership con Adnoc. Nell'arco di meno di un anno siamo stati in grado di creare un hub con attività upstream d'eccellenza e una capacità di raffinazione efficiente, di grandi dimensioni e con ulteriore potenziale di crescita. Questa operazione, che ci consente di entrare nel settore downstream degli Emirati arabi uniti e che rappresenta per Eni un incremento del 35% della propria capacità di raffinazione, è in linea con la nostra strategia volta a rendere il portafoglio di Eni maggiormente diversificato dal punto di vista geografico, più bilanciato lungo la catena del valore, più efficiente e più resiliente rispetto alla volatilità del mercato».

LA SODDISFAZIONE DEL PREMIER CONTE

Il premier Conte, da parte sua, ha sottolineato «il valore strategico per il nostro Paese» dell'accordo Eni-Adnoc. E al termine dell'incontro con l'erede al trono emiratino ha dichiarato: «È un grande risultato, frutto delle avanzate tecnologie e delle elevate competenze sviluppate da una nostra azienda partecipata, Eni, che sta contribuendo ad affermare nel mondo l'eccellenza italiana in campo energetico, con attenzione particolare a tutti i processi che riducono la componente carbonica e con spiccata attenzione alla promozione di tecnologie low carbon e rinnovabili e allo sviluppo di un'economia integralmente circolare».

IL M5S PUNTA SULLA DECARBONIZZAZIONE

Per il M5s, infatti, l'accordo firmato ad Abu Dhabi punta a «riconvertire a un processo di decarbonizzazione» quello che rappresenta il «quarto complesso di raffinazione al mondo». L'operazione, quindi, è importante non solo dal punto di vista economico, visto che secondo i pentastellati «si tratta dell'operazione più rilevante mai condotta negli Emirati arabi uniti da un investitore straniero in campo energetico». Ma anche dal punto di vista ambientale, perché «grazie all'innovazione italiana in campo energetico sarà possibile dare il via a processi più sostenibili, nell'ottica dello sviluppo di un'economia integralmente circolare».