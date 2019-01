Lo stilista 25enne che non pensa al reddito di cittadinanza

Chi pensa che la moda equivalga a un circo di gridolini e mossette nel peggiore dei casi e di spietata industria nel migliore (e nei Paesi di matrice cattolica sono ancora tanti: una condanna etica millenaria non si smaltisce in pochi decenni) dovrebbe provare a chiedere un pass non tanto per le sfilate della haute couture di Parigi, che pure in questa tornata hanno mostrato un'attenzione alla contemporaneità e alla gravità della scena politica europea come mai da 50 anni a oggi (guardate Valentino con la sua collezione pensata sulle proporzioni e i colori delle donne di origine africana, o a John Galliano-Martin Margiela con la sua riflessione sulla contemporaneità che il mondo legge attraverso i social e gli schermi dei pc), ma alle sfilate collettive delle scuole di moda. Non mi riferisco ai concorsi per giovani designer, sui quali ho espresso la mia opinione proprio su questa rubrica (in estrema sintesi, una grandiosa soddisfazione seguita da scarsissime opportunità di affermazione in un mondo dominato da pochi grandi gruppi in grado di orientare gusti e acquisti), ma alla forza che alcune di queste sfilate programmatiche, di fine corso, riescono a esprimere. Al loro significato ultimo di affermazione dell'io, della personalità e della forza di volontà.

LA FRESCHEZZA DELLE SFILATE COLLETTIVE DELLE SCUOLE DI MODA

È raro percepire queste vibrazioni, queste letterali good vibrations anche nella più efficace e costruita delle sfilate, dove già si vede la mano del merchandiser, lo sforzo creativo e individualista dello stylist, terza persona (e per questo capisco ancora l'ottuagenario Giorgio Armani che, dall'alto della sua potenza mondiale, costruisce da solo la propria narrazione a ogni sfilata, tanto peggio a chi non gradisce). Questa perfetta, primigenia freschezza, tanto ricercata anche dai buyer che, pur rischiando raramente sul nome nuovo, non di meno amano arricchirsi o, per meglio dire, cibarsi di idee nuove, si vede solo e appunto nelle sfilate collettive delle scuole e delle accademie di moda. Quella dell'Accademia di costume e moda, l'istituto da dove sono usciti, per fare due nomi esemplificativi, Alessandro Michele e la sua ex boss, Frida Giannini, mi è parsa fra le più riuscite viste non solo nelle ultime stagioni, ma negli ultimi anni, forse perché ai laboratori di moda e stile si affiancano quelli di storia del costume, chissà. Collezioni già e in buona parte mature, complete, ragionate, dunque e di certo non solo quella del progetto meglio classificato. Però, e qui sta il punto, proprio attraverso quella collezione appariva chiara la ragion d'essere della moda, e il motivo per cui continui ad attirare migliaia di giovani nonostante le infinite difficoltà, di cui sono tutti, naturalmente, consci.