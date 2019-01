Perché Vestager si gioca la presidenza Ue sulla fusione Alstom Siemens

Per Alstom e Siemens le nuove concessioni apportate per un via libera alla fusione rappresentano un "pacchetto" che«preserva il valore industriale ed economico dell'operazione - l'ordine di grandezza delle vendite in questione comunicate in precedenza (vale a dire circa il quattro per cento delle vendite dell'entità combinata) rimanendo invariato», viene spiegato in una nota. «Tuttavia, non vi è ancora certezza che il contenuto di questo pacchetto sarà sufficiente ad alleviare le preoccupazioni della Commissione», ha ricordato Bloomberg. Una decisione della Commissione è prevista entro il 18 febbraio 2019. E molti osservatori credono che Vestager sulla scelta si giochi anche il suo destino politico. Se infatti dovesse prevalere la volontà di un accordo tra liberali, Ppe e Pse per una maggioranza al parlamento europeo, allora il suo potrebbe essere un nome utile a trovare un compromesso politico, ma ostacolare una fusione tra due big industriali di Francia e Germania, certo non aiuta le quotazioni della commissaria danese a Berlino e Parigi, anche se in questo caso dimostra di avere a cuore i cittadini europei e potrebbe allargare il sostegno che le viene spesso riconosicuto anche in altri Paesi Ue.