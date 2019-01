Perché il fondo del Qatar potrebbe salvare Deutsche Bank

La più importante banca tedesca salvata dalla monarchia qatarina? Deutsche Bank si sarebbe assicurata l'impegno per ulteriori investimenti da parte del Qatar per rafforzare le propria situazione patrimoniale. Lo scrive Bloomberg che cita alcune fonti secondo cui l'investimento sarà probabilmente realizzato attraverso il Fondo sovrano del Qatar, Qatar Investment Authority, ma una decisione finale ancora non è stata presa e non si conoscono tempi ed entità dell'investimento. Il Qatar, tramite altri due veicoli di investimento controllati da membri della famiglia reale e altri importanti politici, già detiene due partecipazioni nel capitale della banca tedesca, con un totale del 6,1%, ma se si sommano le posizioni in derivati, la quota supera il 9%. Per far fronte ai problemi di Deutsche Bank, da tempo si parla anche di una possibile fusione con Commerzbank oppure di un aumento di capitale.