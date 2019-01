Intesa Sanpaolo accelera sull'impegno sociale e ambientale

Contrasto alla povertà, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, diritto allo studio, sostegno all'economia circolare. Sono quattro i pilastri dell'impegno sociale e culturale di Intesa Sanpaolo per l'Italia che la banca ha deciso di promuovere e comunicare agli stakeholders - il cui perimetro va molto al di là degli azionisti - il 28 gennaio in una giornata di studi organizzata a Milano, nella sede di Piazza Belgioso, pochi giorni prima di presentare i dati economici. Una scelta precisa, ha sottolineato l'amministratore delegato Carlo Messina, perché «se è vero che Intesa Sanpaolo è la bandiera italiana all'estero, noi dobbiamo rendere soddisfazione non solo agli azionisti, ma alla comunità intera. Per Intesa Sanpaolo essere riferimento per le comunità dove opera in chiave di crescita solidale è elemento fondativo dalla nascita, cinquecento anni fa, delle fondazioni caritative origine del nostro gruppo».

L'INSEGNAMENTO DI BLACKROCK: LA SOSTENIBILITÀ CONVIENE

Come ha sottolineato il presidente di BlackRock Rob Kapito, l'impegno delle imprese per una crescita sostenibile non può essere considerata una moda, ma la risposta a una domanda crescente che viene dal pubblico: una recente ricerca del fondo su 65 grandi istituzioni di investimento internazionale, ha rilevato che il 57% di queste considera il sociale uno dei due ambiti prioritari di investimento e crescita negli ultimi anni: «Oramai è dimostrato che è possibile creare portafogli di investimenti attenti alla sostenibilità senza compromettere i risultati economici». Intesa Sanpaolo, in questo senso, è leader in Italia: «Siamo i più apprezzati dagli investitori internazionali - ha ricordato Messina - ma anche dalle Fondazioni bancarie che, grazie ai nostri dividendi, possono fare importanti erogazioni sul territorio. All'impegno delle Fondazioni adesso affianchiamo il nostro diretto, per portare questo potenziale dentro la società».