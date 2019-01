Draghi avverte: «Un Paese perde sovranità se debito è troppo alto»

«Uno stimolo monetario significativo resta essenziale per sostenere l'ulteriore costruzione della pressione domestica sui prezzi e gli sviluppi dell'inflazione nel medio termine», ma in ogni caso il Governing Council «resta pronto ad adattare tutti i suoi strumenti come appropriato, per assicurare che l'inflazione continui a muoversi» verso l'obiettivo «in modo sostenuto», ha detto Draghi. «Grazie agli sforzi di tutti i cittadini Ue l'Eurozona è uscita dalla crisi», con risultati «tangibili» come i 22 trimestri consecutivi di crescita e la disoccupazione al minimo da ottobre 2008. Ma negli ultimi mesi arrivano «informazioni più deboli dell'atteso», e «la persistenza delle incertezze, in particolare collegate a fattori geopolitici e alla minaccia di protezionismo pesa sul sentimento economico», ha argomentato di fronte agli eurodeputati.