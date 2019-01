Indici di Borsa e spread del 29 gennaio 2019

Piazza Affari e le Borse europee affrontano una giornata di contrattazioni con il fiato sospeso per il nuovo round di trattative tra Usa e Cina suli dazi. Gli Stati Uniti, a poche ore dall'avvio dei colloqui a Washington, hanno puntato il dito contro il colosso dei telefoni Huawei e, ancora una volta, Meng Wanzxhou (Ceo e figlia del fondatore) per furto di segreti commerciali e frode per la violazione delle sanzioni contro lo Stato iraniano. Piazza Affari ha aperto in leggero calo con il Ftse Mib sotto dello 0,07% a 19.593 punti.

LO SPREAD IN LIEVE CALO IN MATTINATA

Il differenziale tra titoli italiani e tedeschi si piazza in mattinata a quota 245, dopo che la sera prima si attestata a 247. Il Btp decennale ha una rendita del 2,65%.

LE BORSE ASIATICHE IN DIFFICOLTÀ

Seduta contrastata per le borse asiatiche per la cautela degli investitori in merito agli effetti della guerra commerciale sugli utili dei grandi gruppi in attesa dei conti di big mondiali del calibro di Apple, Microsoft, Facebook, Alibaba, Samsung e Sony. D'altra parte non aiutano le accuse Usa a Huawei. Tokyo termina così in marginale rialzo (+0,08%) insieme a Seul (+0,28%) mentre Hong Kong si muove in leggero calo (-0,18%) così come Shanghai (-0,10%). Più pesante l'altro indice cinese, Shenzhen (-1,11%). Ha comunque un peso trascurabile sull'andamento dei listini asiatici l'appuntamento 'europeo' della premier britannica Teresa May che affronta un'altra volta il Parlamento sulla Brexit.