La manovra ha tagliato i fondi per la cooperazione allo sviluppo

Si tratta quindi di «denaro che non varca i confini dell'Italia e che non viene utilizzato per gli scopi propri dell'aiuto allo sviluppo: la lotta alla povertà e il raggiungimento degli obbiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall'Agenda 2030», si legge nel rapporto. Oxfam lancia quindi un appello all'Italia «per confermare l'obiettivo 0,30% del reddito nazionale lordo nel 2020 e per una coerente destinazione dei fondi». Ma anche «rafforzare il coordinamento e la coerenza a livello interministeriale nella definizione di una strategia corrispondente a un uso appropriato delle risorse» e «garantire che le risorse progressivamente rese disponibili dalla diminuzione dei flussi migratori vengano utilizzate in modo efficace e coerente per gli obiettivi propri della cooperazione e dell'agenda 2030».