Cosa ha detto Tria a Washington su euro, debito e banche

Intervenendo a Washington, al Peterson institute, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha voluto rassicurare sulle prospettive dell'economia italiana. «L'elevato debito pubblico italiano è un'eredità del secolo scorso. Noi siamo determinati a ridurlo in maniera costante e progressiva», ha dichiarato Tria. «Vogliamo contribuire a cambiare l'Europa ma l'Italia vuole restare in Europa e vuole restare nella moneta unica», ha aggiunto l'inquilino di via XX Settembre. «Non vedo problemi sistemici per il nostro sistema bancario», ha detto il ministro. «Abbiamo avuto qualche problema isolato di gestione, ma il sistema bancario è solido. Monitoriamo ma non vedo grandi problemi», ha detto affrontando la questione spinosa del credito. «Gli investimenti e l'inclusione sociale sono i pilastri della nostra strategia», ha commentato e ha aggiunto: «Sono fiducioso che i mercato realizzeranno che il governo italiano vuole combinare stabilita' finanziaria e sociale».