Nel 2018 sono aumentati i morti sul lavoro

Nel 2018 sono cresciuti in Italia di oltre il 10% gli incidenti mortali sul lavoro e sono aumentati complessivamente anche le denunce di infortuni. Lo afferma l'Inail. Tra gennaio e dicembre le denunce di infortunio sono state 641.261 (+0,9% rispetto al 2017, quando erano state 635.433); di queste, 1.133 con esito mortale (+10,1%, ossia 104 in più rispetto alle 1.029 del 2017). In aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 59.585 (+2,5%, pari a 1.456 casi in più rispetto ai 58.129 dell'anno precedente).