Indici di Borsa e spread del 30 gennaio 2019

GLI AGGIORNAMENTI DEI MERCATI IN DIRETTA

09.40 - STOP AL RIALZO PER ASTALDI

Forte corrente di acquisti in Piazza Affari su Astaldi: il titolo, come sempre molto volatile, in attesa della formalizzazione delle offerte per il salvataggio del gruppo delle costruzioni e di possibili novità dalla Turchia, è stato sospeso in asta di liquidità con un rialzo teorico dell'11% a 0,78 euro. Salini Impregilo dovrebbe attendere ancora prima di formalizzare una possibile offerta e il titolo del grande 'general contractor' si muove tranquillo in calo dello 0,3% attorno a quota 1,9 euro.

09.18 - SPREAD STABILE A 244 PUNTI

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 244,4 punti dai 243 della chiusura del 29 gennaio. Il rendimento è al 2,63%.

09.16 - BORSE EUROPEE IN RIALZO

I mercati azionari europei hanno aperto la seduta in genere leggermente positivi: Londra sale dello 0,5%, Parigi segna in avvio un aumento dello 0,3% mentre Francoforte scatta in calo marginale dello 0,07%.

09.01 - PIAZZA AFFARI APRE IN POSITIVO

Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,13%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,14%.

08.46 - ANCHE SHANGAI IN ROSSO

Le Borse cinesi terminano la seduta in calo nel giorno dell'avvio del nuovo round negoziale sul commercio a Washington tra Cina e Usa: l'indice Composite di Shanghai perde lo 0,72% e si ferma a 2.575,57 punti, mentre quello di Shenzhen cede l'1,28%, attestandosi a quota 1.283,71.

08.27 - TOKYO CHIUDE IN NEGATIVO

Chiusura in calo per la Borsa di Tokyo, con gli investitori che seguono gli sviluppi sul caso Huawei e i negoziati commerciali tra Cina e Usa. L'indice Nikkei cede lo 0,52% a quota 20.556,54, equivalente a una perdita di 108 punti, con le vendite che si concentrano sul comparto farmaceutico dovuta alla mancata approvazione di un brevetto. Lo yen è stabile sul dollaro a 109,20, e poco sopra quota 125 sull'euro.